Amazon прекращает отправку товаров в Россию

Компания также собирает пожертвования для украинцев.
Amazon присоединился к компаниям, которые прекращают работать в России, и сообщил, что больше не будет отправлять товары в страну-агрессора.
Об этом сообщает Bloomberg
Amazon заявил, что также прекратил отгрузку розничной продукции клиентам в России и Белоруссии, и заявил, что больше не будет принимать заказы от российских клиентов на свою видеоигру.
Компания заявила, что пожертвовала 5 миллионов долларов в поддержку пострадавших от войны украинцев и продолжает собирать пожертвования от своих сотрудников.
Так, на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 140 компаний.
Читайте также:
- Даже чек пробить не смогут: в России заканчивается чековая лента
- Изоляция санкциями: список мировых брендов, идущих с российского рынка из-за войны РФ против Украины
- Victoria's Secret останавливает работу в России