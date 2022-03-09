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Amazon прекращает отправку товаров в Россию

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Amazon прекращает отправку товаров в Россию

pixabay.com

Компания также собирает пожертвования для украинцев.

Amazon присоединился к компаниям, которые прекращают работать в России, и сообщил, что больше не будет отправлять товары в страну-агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg

Amazon заявил, что также прекратил отгрузку розничной продукции клиентам в России и Белоруссии, и заявил, что больше не будет принимать заказы от российских клиентов на свою видеоигру.

Компания заявила, что пожертвовала 5 миллионов долларов в поддержку пострадавших от войны украинцев и продолжает собирать пожертвования от своих сотрудников.

Так, на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 140 компаний.

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