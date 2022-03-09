Amazon припиняє відправку товарів до Росії

Компанія також збирає пожертви для українців.

Amazon приєднався до компанії, які припиняють працювати у Росії, та повідомив, що більше не відправлятиме товарів до країни-агресорки.

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Про це повідомляє Bloomberg

Amazon заявив, що також припинив відвантаження роздрібної продукції клієнтам у Росії та Білорусі, і заявив, що більше не прийматиме замовлення від російських клієнтів на свою відеогру.

Компанія заявила, що пожертвувала 5 мільйонів доларів на підтримку українців, які постраждали від війни, і продовжує збирати пожертви від своїх співробітників.

Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.

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