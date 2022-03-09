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Якщо ви опинилися в зоні бойових дій

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Якщо ви опинилися в зоні бойових дій

Якщо опинилися в зоній бойових дій, що робити?

Що робити, якщо ви потрапили в ситуацію за участі озброєних людей, розповідає ТСН.ua

Що в жодному разі не можна робити:

  • наближатися до вікон, якщо лунають  постріли;
  • спостерігати за ходом бойових дій;
  • стояти чи перебігати під обстрілом;
  • сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та щось записувати у їхній присутності;
  • демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
  • підбирати зброю та боєприпаси;
  • брати, торкатися вибухонебезпечних, підозрілих предметів. У випадку їх знаходження повідомити про  розташування зброї територіальним органам ДСНС та Національній поліції за телефоном «101» та «102»;
  • вдягати армійську форму або камуфльований одяг;
  • уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію;
  • повідомляти інформацію малознайомим людям.

Що  потрібно робити:

  • завжди та всюди носити з собою документ, що посвідчує особу;
  • щоб вберегти гроші та документи, тримати їх в різних місцях;
  • тримати біля себе інформацію про групу крові та проблеми зі здоров’ям; 
  • заздалегідь дізнатися, де знаходяться найближчі сховища та укриття;
  • уникати місць скупчення людей, якнайменше знаходиться поза житлом і роботою, не їздити нікуди без поважної причини;
  • при виході із приміщень дотримуватись правила правої руки та пропускати вперед тих, хто потребує допомоги;
  • щоб уникнути можливих провокацій, не вступати в суперечки з незнайомими людьми;
  • якщо надійшла інформація з офіційних каналів державних органів влади про можливу небезпеку, передати її іншим людям;
  • при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень намагайтеся залишити небезпечний район; 
  • уникати колон техніки;
  • проінформувати органи правопорядку, місцеві органи, військових про людей, які здійснюють протиправні та провокативні дії;
  • якщо ви у районі обстрілу, сховатисяу найближчому сховищі або укритті та не виходити ще деякий час після закінчення обстрілу; 
  • якщо сховищ поблизу немає, використовувати нерівності рельєфу (наприклад, канави, окопи, вирви від вибухів);
  • у разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ лягати на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і прикрити голову руками або речами;
  • якщо поряд поранено людину, надати першу допомогу після того, як завершився обстріл, та викликати швидку, представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності ― військових;
  • якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних дій (наприклад, арешту, викрадення, побиття), спробувати (якщо це безпечно) зберегти якнайбільше інформації про обставини подій.
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