Якщо опинилися в зоній бойових дій, що робити?

Якщо ви опинилися в зоні бойових дій

Якщо ви опинилися в зоні бойових дій

Що робити, якщо ви потрапили в ситуацію за участі озброєних людей, розповідає ТСН.ua

Що в жодному разі не можна робити:

наближатися до вікон, якщо лунають постріли;

спостерігати за ходом бойових дій;

стояти чи перебігати під обстрілом;

сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та щось записувати у їхній присутності;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати зброю та боєприпаси;

брати, торкатися вибухонебезпечних, підозрілих предметів. У випадку їх знаходження повідомити про розташування зброї територіальним органам ДСНС та Національній поліції за телефоном «101» та «102»;

вдягати армійську форму або камуфльований одяг;

уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію;

повідомляти інформацію малознайомим людям.

Що потрібно робити: