Якщо ви опинилися в зоні бойових дій

Що робити, якщо ви потрапили в ситуацію за участі озброєних людей, розповідає ТСН.ua
Що в жодному разі не можна робити:
- наближатися до вікон, якщо лунають постріли;
- спостерігати за ходом бойових дій;
- стояти чи перебігати під обстрілом;
- сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та щось записувати у їхній присутності;
- демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
- підбирати зброю та боєприпаси;
- брати, торкатися вибухонебезпечних, підозрілих предметів. У випадку їх знаходження повідомити про розташування зброї територіальним органам ДСНС та Національній поліції за телефоном «101» та «102»;
- вдягати армійську форму або камуфльований одяг;
- уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію;
- повідомляти інформацію малознайомим людям.
Що потрібно робити:
- завжди та всюди носити з собою документ, що посвідчує особу;
- щоб вберегти гроші та документи, тримати їх в різних місцях;
- тримати біля себе інформацію про групу крові та проблеми зі здоров’ям;
- заздалегідь дізнатися, де знаходяться найближчі сховища та укриття;
- уникати місць скупчення людей, якнайменше знаходиться поза житлом і роботою, не їздити нікуди без поважної причини;
- при виході із приміщень дотримуватись правила правої руки та пропускати вперед тих, хто потребує допомоги;
- щоб уникнути можливих провокацій, не вступати в суперечки з незнайомими людьми;
- якщо надійшла інформація з офіційних каналів державних органів влади про можливу небезпеку, передати її іншим людям;
- при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень намагайтеся залишити небезпечний район;
- уникати колон техніки;
- проінформувати органи правопорядку, місцеві органи, військових про людей, які здійснюють протиправні та провокативні дії;
- якщо ви у районі обстрілу, сховатисяу найближчому сховищі або укритті та не виходити ще деякий час після закінчення обстрілу;
- якщо сховищ поблизу немає, використовувати нерівності рельєфу (наприклад, канави, окопи, вирви від вибухів);
- у разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ лягати на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і прикрити голову руками або речами;
- якщо поряд поранено людину, надати першу допомогу після того, як завершився обстріл, та викликати швидку, представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності ― військових;
- якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних дій (наприклад, арешту, викрадення, побиття), спробувати (якщо це безпечно) зберегти якнайбільше інформації про обставини подій.