"Це війна Росії проти українських дітей": Венедіктова повідомила про 60 вбитих

До кримінальної відповідальності вже притягнули понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва РФ.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що наразі від злочинних дій Росії в Україні загинули вже понад 60 дітей і ще понад 100 зазнали поранень.
Про це вона сказала на пресконференції у Львові 9 березня, повідомили в Офісі генпрокурора.
"Це війна Росії проти українських дітей", – наголосила Венедіктова.
Згідно з повідомленням, Офіс генпрокурора першого ж дня війни розпочав кримінальне провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни.
За скоєння умисних дій, що призвели до загибелі та поранення великої кількості українців, повідомлено про підозру:
- міністру оборони РФ,
- начальнику Генштабу,
- командувачу Нацгвардії,
- директору Служби зовнішньої розвідки,
- директору ФСБ,
- міністру внутрішніх справ,
- іншим високопосадовцям РФ.
"Судами видані дозволи на їхній арешт. Ми вживаємо заходів щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Усього на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва країни-агресорки. І їх будуть тисячі", – наголосила Венедіктова.
Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами повністю зруйновано пологовий будинок №2. Ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив про багато поранених та вбитих жінок.
Після цього в Офісі президента вкотре закликали Захід закрити небо над Україною.
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