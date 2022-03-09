"Це війна Росії проти українських дітей": Венедіктова повідомила про 60 вбитих

"Це війна Росії проти українських дітей": Венедіктова повідомила про 60 вбитих

До кримінальної відповідальності вже притягнули понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва РФ.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що наразі від злочинних дій Росії в Україні загинули вже понад 60 дітей і ще понад 100 зазнали поранень.

Про це вона сказала на пресконференції у Львові 9 березня, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Це війна Росії проти українських дітей", – наголосила Венедіктова.

Згідно з повідомленням, Офіс генпрокурора першого ж дня війни розпочав кримінальне провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни.

За скоєння умисних дій, що призвели до загибелі та поранення великої кількості українців, повідомлено про підозру:

міністру оборони РФ,

начальнику Генштабу,

командувачу Нацгвардії,

директору Служби зовнішньої розвідки,

директору ФСБ,

міністру внутрішніх справ,

іншим високопосадовцям РФ.

"Судами видані дозволи на їхній арешт. Ми вживаємо заходів щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Усього на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва країни-агресорки. І їх будуть тисячі", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами повністю зруйновано пологовий будинок №2. Ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив про багато поранених та вбитих жінок.

Після цього в Офісі президента вкотре закликали Захід закрити небо над Україною.

ТСН.ua

Читайте також: