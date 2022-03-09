Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Це війна Росії проти українських дітей": Венедіктова повідомила про 60 вбитих

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Це війна Росії проти українських дітей": Венедіктова повідомила про 60 вбитих

Ірина Венедіктова/Facebook

До кримінальної відповідальності вже притягнули понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва РФ.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що наразі від злочинних дій Росії в Україні загинули вже понад 60 дітей і ще понад 100 зазнали поранень.

Про це вона сказала на пресконференції у Львові 9 березня, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Це війна Росії проти українських дітей", – наголосила Венедіктова.

Згідно з повідомленням, Офіс генпрокурора першого ж дня війни розпочав кримінальне провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни. 

За скоєння умисних дій, що призвели до загибелі та поранення великої кількості українців, повідомлено про підозру:

  • міністру оборони РФ, 
  • начальнику Генштабу, 
  • командувачу Нацгвардії, 
  • директору Служби зовнішньої розвідки, 
  • директору ФСБ, 
  • міністру внутрішніх справ,
  • іншим високопосадовцям РФ.

"Судами видані дозволи на їхній арешт. Ми вживаємо заходів щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Усього на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва країни-агресорки. І їх будуть тисячі", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами повністю зруйновано пологовий будинок №2. Ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив про багато поранених та вбитих жінок.

Після цього в Офісі президента вкотре закликали Захід закрити небо над Україною.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація