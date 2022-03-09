Російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок (фото, відео)

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок (фото, відео)

Окупанти відкрили вогонь з артилерії.

Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйновано пологовий будинок №2.

Про це повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Щойно 10 хвилин тому російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок", - написав він.

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