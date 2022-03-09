Як зв'язатися з оператором "Vodafone" (МТС Україна)

Ще нещодавно мобільний оператор "Vodafone" був відомий в Україні під назвою МТС. Ця компанія провела ребрендинг. Та зв'язатися з оператором "Vodafone" зараз найпростіше. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як зв'язатися з оператором "Vodafone", зателефонувавши на мобільний номер?

Потрібно набрати на мобільному телефоні короткий номер 111. Після цього увімкнеться автовідповідач, який подякує вам за довіру, розповість про тариф. Можна не дослуховувати до кінця, а просто натиснути "0". Тепер потрібно всього лише дочекатися з'єднання з оператором. Дзвінки безкоштовні.

Як зв'язатися з оператором "Vodafone", зателефонувавши на стаціонарний номер?

Якщо ви хочете поговорити з оператором через стаціонарний телефон - потрібно набрати 0 (800) 400-000. Він є безкоштовним для всіх.