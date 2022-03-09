Російські бойовики захопили слідчий ізолятор у Херсоні

Окупанти намагаються запровадити поліцейський режим.

Російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні. До будівлі СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися військові.

Про це 9 березня повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні.

У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників.

За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян.

"Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - написала Денісова.

Читайте також: