Российские боевики захватили следственный изолятор в Херсоне

Оккупанты пытаются ввести полицейский режим.

Российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне. В здание СИЗО, персонал и удерживаемые из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались военные.

Об этом 9 марта сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков.

По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан.

"Преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", — написала Денисова.

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