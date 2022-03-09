З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали майже пів сотні дітей

З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали майже пів сотні дітей

Також провели евакуацію жінок з пологового будинку.

З дитячого будинку у Ворзелі Київської області евакуювали близько 50 дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"З дитячого будинку у Ворзелі евакуйовані всі діти. Дітей плануємо розмістити у дитячій лікарні Києва", - написав він.

Також він додав, що провели евакуацію жінок з пологового будинку.

Нагадаємо, що 9 березня від 9 години ранку відкрилися гуманітарні коридори для евакуації на таких маршрутах:

місто Енергодар - Запоріжжя;

місто Суми в напрямку міста Полтава;

з міста Маріуполя (Донецька область) в напрямку міста Запоріжжя;

з міста Волноваха (Донецька область) в напрямку міста Покровськ;

з міста Ізюм (Харківська область) до міста Лозова (Харківська область);

із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель (Київська область) до міста Київ через Стоянку, Білогородку.

ТСН.ua