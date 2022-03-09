З дитячого будинку у Ворзелі евакуювали майже пів сотні дітей

Також провели евакуацію жінок з пологового будинку.
З дитячого будинку у Ворзелі Київської області евакуювали близько 50 дітей.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"З дитячого будинку у Ворзелі евакуйовані всі діти. Дітей плануємо розмістити у дитячій лікарні Києва", - написав він.
Також він додав, що провели евакуацію жінок з пологового будинку.
Нагадаємо, що 9 березня від 9 години ранку відкрилися гуманітарні коридори для евакуації на таких маршрутах:
- місто Енергодар - Запоріжжя;
- місто Суми в напрямку міста Полтава;
- з міста Маріуполя (Донецька область) в напрямку міста Запоріжжя;
- з міста Волноваха (Донецька область) в напрямку міста Покровськ;
- з міста Ізюм (Харківська область) до міста Лозова (Харківська область);
- із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель (Київська область) до міста Київ через Стоянку, Білогородку.
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