Discovery призупиняє роботу в Росії

Компанія припинить трансляцію усіх каналів та сервісів.

Discovery призупиняє трансляцію своїх каналів і сервісів у Росії через вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

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П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, включаючи HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через Media Alliance, спільне підприємство з російською Національною медіа-групою.

"Discovery вирішила призупинити трансляцію своїх каналів і сервісів на території Росії", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, що станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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