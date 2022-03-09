Discovery приостанавливает работу в России

Компания приостановит трансляцию всех каналов и сервисов.

Discovery приостанавливает трансляцию своих каналов и сервисов в России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, включая HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Media Alliance, совместное предприятие с российской Национальной медиа-группой.

"Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов и сервисов на территории России", – сообщили в компании.

Напомним, что по состоянию на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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