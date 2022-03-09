Як з'язатися з оператором "Київстар": способи і покрокова інструкція / pixabay.com

"Київстар" - один з найпопулярніших мобільних операторів України. Більша частина населення користується послугами саме цієї компанії. Сьогодні особливо важливо завжди залишатися на зв'язку, а тому ТСН.ua розповідає, як зв'язатися з оператором "Київстар", якщо виникла така потреба.

Як зв'язатися з оператором "Київстар" через систему "Мій Київстар"?

Система "Мій Київстар" є одним з можливих варіантів зв'язку з оператором компанії. Потрібно пройти коротку реєстрацію (якщо ви ще цього не зробили) або авторизуватися. Після цього на сайті можна розпочати спілкування з оператором в режимі онлайн-чату:

для абонентів передплаченого зв'язку чи контракту - внизу сторінки знаходиться кнопка чату;

для юридичних осіб - внизу будь-якої сторінки можна перейти у вкладку "Зворотній зв'язок" і обрати "Онлайн-помічник".

Як зв'язатися з оператором "Київстар" через інтелектуального чат-бота?

Компанія "Київстар" пропонує своїм абонентам допомогу інтелектуального чат-бота Зоряни. Це справжній віртуальний асистент, котрий допоможе вирішити будь-які проблеми зі зв'язком, тарифом чи послугою. Якщо у вас виникнуть труднощі, до діалогу підключиться оператор. Зв'язатися з "Зоряною" можна через такі месенджери:

Також є спеціальна спільнота, де ви можете поставити оператору будь-які запитання.

Як зв'язатися з оператором "Київстар" - номери, куди можна телефонувати

Зателефонувати - ще один перевірений спосіб, як зв'язатися з оператором "Київстар". Але потрібно знати, куди саме телефонувати. Якщо ви є абонентом компанії:

на короткий номер 466 ;

; або на багатоканальний - 0 800 300 466.

Якщо ви абонент передплаченого тарифа, ваші дії наступні:

спочатку потрібно прослухати вітання та інформацію про ваш пакет послуг, тариф;

щоб перейти в головне меню, натисніть на клавіатурі "2";

тут потрібно знову ж таки прослухати автовідповідач (він буде перераховувати пункти меню), потім натиснути "1", щоб отримати інформацію за номером телефону;

коли автовідповідач почне знову перераховувати пункти меню, натисніть "9", щоб отримати консультацію від оператора;

очікуйте з'єднання.

Якщо ви абонент з контрактним підключенням, виконайте наступні кроки:

вислуховуєте всю інформацію та вітання від автовідповідача;

натискаєте "3";

коли автовідповідач перерахує всі пункти меню, натискаєте "9";

очікуєте з'єднання.

Всі дзвінки за цими номерами - безкоштовні.

Як зв'язатися з оператором "Київстар" якщо ви у роумінгу?

Якщо ви перетнули кордон і хочете зв'язатися з оператором "Київстар", необхідно виконати наступні дії:

ввести *105*466# і натиснути "Виклик";

не хвилюйтеся - дзвінок буде автоматично скасовано;

зачекайте на зворотній дзвінок від оператора (надійде з такого номера +380674660466).

Послуга - безкоштовна!