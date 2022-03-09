Росіянин спалив свій паспорт на площі Героїв Майдану у Дніпрі

Чоловік не захотів мати нічого спільного із країною, яка вчиняє геноцид в Україні.
52-річний Василь Василишин, який народився в СРСР в Республіці Комі, вирішив спалити свій російський паспорт, щоб більше не мати громадянства країни-агресорки.
Задумане чоловік здійснив в присутності свідків на на площі Героїв Майдану у Дніпрі.
Василь розповідає, що він від кінця 90-тих оселився в Україні, працював на хлібозаводі водієм, нині обслуговує ОСББ. У чоловіка донька та онучка - громадянки України.
Чоловік зауважив, що відчуває полегшення після спалення паспорта, бо нічого спільного з державою-терористкою не хоче мати.