Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів - Подоляк

В Україні дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки, яка ліквідовує ДРГ.
Президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя.
Про це 9 березня повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УП.
За його словами, іноземні партнери кажуть про всього дві-три спроби.
"Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше", - сказав він.
Подоляк пояснив, що в Україні дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються.
"Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки. З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли", - сказав він.
Радник голови ОП додав, західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для президента РФ Володимира Путіна – це був Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни.
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