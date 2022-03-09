Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів - Подоляк

В Україні дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки, яка ліквідовує ДРГ.

Президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя.

Про це 9 березня повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УП.

За його словами, іноземні партнери кажуть про всього дві-три спроби.

Також читайте Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищено близько 500 одиниць техніки окупантів

"Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше", - сказав він.

Подоляк пояснив, що в Україні дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються.

"Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки. З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли", - сказав він.

Радник голови ОП додав, західні розвідки правильно кажуть, що головна ціль для президента РФ Володимира Путіна – це був Зеленський з точки зору атаки урядового кварталу і спроби вбити ключового менеджера країни.

Читайте також: