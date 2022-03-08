Війна Росії проти України: день 13, всі подробиці (фото, відео)

Війна Росії проти України: день 13, всі подробиці (фото, відео)

Російські окупанти продовжують бомбити мирні міста України.

В Україні вже 13 день триває війна, після того як 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Наразі українська армія активно відбиває атаки противника, завдаючи йому великих втрат.

Окупанти бомблять мирні міста України. Снаряди влучають у житлові будинки, школи, дитячі садочки. Є жертви.

8 березня російські війська накрили авіаударами Охтирку.

Вночі у Макарові, Ірпені та Гостомелі, що в Бучанському районі Київської області, велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаєвської громади, села Михайлівка-Рубіжівка, а також Бучі.

Російські війська також продовжують обстрілювати Чернігів, Суми, Миколаїв.