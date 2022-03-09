Россиянин сжег свой паспорт на площади Героев Майдана в Днепре

Россиянин сжег свой паспорт на площади Героев Майдана в Днепре

Мужчина не захотел иметь ничего общего со страной, совершающей геноцид в Украине.

52-летний Василий Василишин, родившийся в СССР в Республике Коми, решил сжечь свой российский паспорт, чтобы больше не быть гражданством страны-агрессорки.

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Задуманное мужчина совершил в присутствии свидетелей на площади Героев Майдана в Днепре.

Василий рассказывает, что он с конца 90-х поселился в Украине, работал на хлебозаводе водителем, а сейчас обслуживает ОСМД. У мужчины дочь и внучка – гражданки Украины.

Мужчина отметил, что чувствует облегчение после сожжения паспорта, потому что ничего общего с государством-террористом не хочет иметь.