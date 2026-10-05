Українцям повернули важливу послугу за кордоном: що тепер можна оформити

Оформлення документів / © DepositPhotos

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У підрозділах Державної міграційної служби та центрах «Паспортний сервіс» за кордоном відновили надання послуг українцям після завершення технічних робіт. Зокрема, знову доступне оформлення закордонних паспортів.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

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«Увага! Технічні роботи завершено! Роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби відновлено», — йдеться у повідомленні.

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У ДМС зазначили, що підрозділи служби та відділення «Паспортного сервісу» працюють у штатному режимі відповідно до встановлених графіків. Усі сервіси та послуги, надання яких тимчасово призупиняли на час технічних робіт, знову доступні.

Що буде з електронною чергою

Окремо у ДМС наголосили, що записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними.

Тому українцям, які мали запис у цей період, не потрібно реєструватися в електронній черзі повторно. Вони зможуть звернутися за послугою в інший зручний час.

Водночас офіційний сайт ДМС та електронна черга, за інформацією служби, мають запрацювати протягом найближчих годин.

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У ДМС перепросили за тимчасові незручності та подякували громадянам за розуміння.

Нагадаємо, 2 жовтня українців за кордоном попереджали про важливу зміну під час отримання паспортів. Водночас ДМС повідомила, що для чоловіків призовного віку за кордоном діятиме обов’язкова вимога для отримання паспортів.

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