Лідія Таран на рідкісних фото показала доньку від Доманського та як вона за 19 років змінилась

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

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Українська ведуча та журналістка Лідія Таран показала рідкісні фото своєї доньки від скандального шоумена Андрія Доманського.

Знаменитість присвятила Василині допис в Instagram. Річ у тім, що 5 жовтня донька Лідії Таран святкує день народження. Їй виповнюється вже 19 років Тож, вона просто не змогла не привітати дівчину з особливою датою. Ведуча поділилась серією світлин із Василиною. Кадри були і архівними, і свіжими, тож можна побачити, як донька знаменитості змінювалась із роками.

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Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

Також Лідія Таран адресувала Василині теплі та ніжні слова з привітаннями. Журналістка побажала доньці, аби та завжди почувалась вільно та не обмежувала себе, аби всі її цілі та бажання втілювались в реальність, а також близьких людей поруч. Тим часом сама ж Лідія Таран завжди підставить їй своє плече.

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Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

«Люба моя Василинко! Хай вільний вітер завжди буде у твоєму волоссі, в думках — свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І хай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я також триматимусь десь неподалік, люблю!» — звернулась до доньки ведуча.

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

До речі, Лідія Таран хотіла особисто приїхати до доньки, яка здобуває у Франції освіту в сфері політичних наук, проте та відмовляла маму. Річ у тім, що у Василини неабияк завантажений день навчанням, а також заплановані розваги з друзями. Як жартує ведуча, саме так 19-річні розставляють пріоритети.

Лідія Таран із донькою / © instagram.com/lidiyataran

«„Ти, мам, звісно, можеш приїхати і привітати, але в мене до вечора пари, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш“, — коротко про пріоритети студентки політичних наук, якій виповнюється цілих 19», — жартує знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова показала рідкісне фото доньки від співака Девіда Аксельрода. Також знаменитість похизувалась її особливим талантом.

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