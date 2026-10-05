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Лидия Таран на редких фото показала дочь от Доманского и как она за 19 лет изменилась
Знаменитость поздравила Василису с важным праздником.
Украинская ведущая и журналистка Лидия Таран показала редкие фотографии своей дочери от скандального шоумена Андрея Доманского.
Знаменитость посвятила Василисе пост в Instagram. Дело в том, что 5 октября дочь Лидии Таран отмечает день рождения. Ей исполняется уже 19 лет. Поэтому она просто не смогла не поздравить девушку с особенной датой. Ведущая поделилась серией фотографий с Василисой. Кадры были и архивными, и свежими, так что можно увидеть, как дочь знаменитости менялась с годами.
Также Лидия Таран адресовала Василисе теплые и нежные слова с поздравлениями. Журналистка пожелала дочери, чтобы она чувствовала себя свободно и не ограничивала себя, чтобы все ее цели и желания воплощались в реальность, а также близких людей рядом. Тем временем сама же Лидия Таран всегда подставит ей свое плечо.
«Любая моя Василиса! Пусть свободный ветер всегда будет в твоих волосах, в мыслях — свобода, а твое желание изменять мир к лучшему всегда находит путь. И пусть верные друзья всегда будут рядом! Ну и я тоже буду держаться где-нибудь неподалеку, люблю!» — обратилась ведущая к дочери.
Кстати, Лидия Таран хотела лично приехать к дочери, которая получает во Франции образование в сфере политических наук, однако та отговорила маму. Дело в том, что у Василисы очень сильно загружен день учебой, а также запланированы развлечения с друзьями. Как шутит ведущая, именно так 19-летние расставляют приоритеты.
«„Ты, мам, конечно, можешь приехать и поздравить, но у меня до вечера пары, а потом будут друзья. И еще мы представляем нашу украинскую ассоциацию в универе, ну то есть ты понимаешь“, — коротко о приоритетах студентки политических наук, которой исполняется целых 19», — шутит знаменитость
Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая показала редкое фото дочери от певца Дэвида Аксельрода. Также знаменитость похвасталась ее особенным талантом.