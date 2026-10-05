Королева Летиция в стильном брючном костюме появилсь с мужем-королем в аэропорту Мадрида

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Государственный визит в Финляндию пройдет с 5 по 7 октября и будет включать посещение Хельсинки и Рованиеми.

Прошло 37 лет с тех пор, как испанская королевская семья в последний раз совершила государственный визит в Финляндию. Последними, кто побывал на этой земле, были король Хуан Карлос и королева София в 1989 году, а сегодня король Филипп VI и королева Летиция возвращаются с насыщенной программой, которая проведет их из Хельсинки в Рованиеми, в Лапландии, уже за Полярным кругом.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Программа сосредоточена на вопросах безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, хотя помимо встреч будет и время для культурных мероприятий.

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В аэропорту королева появилась в клетчатом костюме от Hugo Boss, с удлиненным жакетом и широких брюках и была обута в комфортные кожаные туфли на невысоких квадратных каблуках. Волосы Летиция распустила, надела золотые серьги-пусеты и кольцо Coreterno, а макияж на ее лице был в нейтральных оттенках.

Король Филипп VI надел серый костюм в полоску, голубую рубашку и галстук в крапинку.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

А недавно король и королева принимали во дворце президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон, и Летиция произвела фурор в роскошном платье.

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