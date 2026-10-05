С сединой в волосах: 52-летняя Оливия Колман впервые вышла на подиум

Оливия Колман / © Getty Images

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52-летняя оскароносная британская актриса Оливия Колман стала одной из участниц показа коллекции сезона весна-лето 2027 бренда Miu Miu, который состоялся в Париже.

На ней были кожаные черный жакет и прямая юбка длиной до колена, дополненные черным ремнем с серебристыми люверсами. Под жакет актриса надела темно-синий свитер с глубоким V-образным вырезом, а завершила образ коричневыми лоферами.

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Оливия Колман / © Getty Images

Особое внимание привлекли волосы актрисы. Колман не стала скрывать естественную седину: ее длинные волосы собрали в небрежный низкий хвост.

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Появление Колман стало одним из самых неожиданных моментов показа Miu Miu. Компанию ей на подиуме составили профессиональные модели и другие знаменитости, среди которых была и Джиджи Хадид.

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