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- Шоу-бизнес
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С сединой в волосах: 52-летняя Оливия Колман впервые вышла на подиум
Звезда неожиданно дебютировала на подиуме во время Парижской недели моды.
52-летняя оскароносная британская актриса Оливия Колман стала одной из участниц показа коллекции сезона весна-лето 2027 бренда Miu Miu, который состоялся в Париже.
На ней были кожаные черный жакет и прямая юбка длиной до колена, дополненные черным ремнем с серебристыми люверсами. Под жакет актриса надела темно-синий свитер с глубоким V-образным вырезом, а завершила образ коричневыми лоферами.
Особое внимание привлекли волосы актрисы. Колман не стала скрывать естественную седину: ее длинные волосы собрали в небрежный низкий хвост.
Появление Колман стало одним из самых неожиданных моментов показа Miu Miu. Компанию ей на подиуме составили профессиональные модели и другие знаменитости, среди которых была и Джиджи Хадид.