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Про це пише КП в Україні.

Приводом для перевірки нібито стали звернення ветеранів російсько-української війни та студентів, які надіслали офіційні листи до Міністерства освіти України та Служби освітнього омбудсмена. У своїх зверненнях вони порушили питання щодо можливих зловживань та порушень у вищих навчальних закладах України та зокрема Одеси, пов’язаних із використанням формального чи фіктивного навчання для уникнення служби.

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У відповіді Служби освітнього омбудсмена, підписаній керівником відомства Альоною Горбач, наголошується на законодавчих рамках діяльності органів державної влади та важливості дотримання конституційного права на освіту. Водночас відомство нагадало, що відповідно до Закону України «Про освіту», освітній омбудсмен має повноваження отримувати необхідну інформацію від закладів освіти, надавати рекомендації, вимагати припинення порушень прав учасників освітнього процесу, а також повідомляти правоохоронні органи про виявлені факти порушень законодавства. Зважаючи на викладені у зверненні факти, служба офіційно направила матеріали до Національної поліції України за належністю для проведення перевірки та реагування.

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На початку вересня цього року біля стін Національного університету відбулася акція протесту проти схеми ухилення від мобілізації, на яку зібралися студенти та ветерани російсько-української війни.

Однією з ключових вимог було розслідування ситуації щодо колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, який нібито використовував навчання в аспірантурі для отримання відстрочки від мобілізації.

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