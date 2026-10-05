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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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60
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Молодіжна збірна України з футболу розписала результативну нічию з Албанією в спарингу

Підопічні Дмитра Михайленка втратили перемогу на останніх хвилинах зустрічі, яку догравали в меншості.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу розійшлася результативною нічиєю з Албанією (2:2) в товариському матчі, який відбувся в угорському місті Егер на міському стадіоні імені Тібора Сентмар'яї.

Албанці відкрили рахунок на 18-й хвилині зусиллями Кевіна Додая. На початку другого тайму українці відігралися — на 55-й хвилині Олексій Талпа реалізував пенальті.

На 56-й хвилині Дмитро Богданов вивів "синьо-жовтих" уперед. Однак втримати перемогу підопічні Дмитра Михайленка не зуміли — на 90-й хвилині Еральд Максуті зрівняв рахунок для албанців ударом головою після подачі з кутового.

Зазначимо, що від 69-й хвилини українці грали в меншості після того, як Даниїл Ващенко отримав пряму червону картку.

Повне відео матчу Україна U-21 — Албанія U-21

Для молодіжної збірної України (U-21) це був перший спаринг після невиходу на Євро-2027. "Синьо-жовті" з 12 очками після восьми матчів завершили груповий етап на третьому місці — позаду Хорватії та Туреччини.

Останній відбірковий матч українці провели проти ледера групи — Хорватії та здобули перемогу, але цей результат уже не впливав на підсумкову таблицю.

Для українців це перший невихід до фінальної частини Євро U-21 з футболу за шість років. Востаннє наша "молодіжка" залишалася поза чемпіонатом Європи 2021 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила заявку на матч проти Угорщини у Лізі націй.

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