Как связаться с оператором "Киевстар": способы и пошаговая инструкция / pixabay.com

"Киевстар" – один из самых популярных мобильных операторов Украины. Большая часть населения пользуется услугами этой компании. Сегодня особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому ТСН.ua рассказывает, как связаться с оператором "Киевстар", если возникла такая потребность.

Как связаться с оператором "Киевстар" через систему "Мой Киевстар"?

Система " Мой Киевстар " является одним из возможных вариантов связи с оператором компании. Нужно пройти краткую регистрацию (если вы этого еще не сделали) или авторизоваться. После этого на сайте можно начать общение с оператором в режиме онлайн-чата:

для абонентов предоплаченной связи или контракта – внизу страницы находится кнопка чата;

для юридических лиц – внизу любой страницы можно перейти во вкладку "Обратная связь" и выбрать "Онлайн-помощник".

Как связаться с оператором "Киевстар" из-за интеллектуального чат-бота?

Компания "Киевстар" предлагает своим абонентам помощь интеллектуального чат-бота Зоряны. Это настоящий виртуальный ассистент, который поможет решить какие-либо проблемы со связью, тарифом или услугой. Если у вас возникнут затруднения, к диалогу подключится оператор. Связаться с "Звездной" можно через следующие мессенджеры:

Также есть специальное сообщество, где вы можете задать оператору любые вопросы.

Как связаться с оператором "Киевстар" — номера, куда можно звонить

Позвонить по телефону — еще один проверенный способ, как связаться с оператором "Киевстар". Но нужно знать, куда именно звонить по телефону. Если вы являетесь абонентом компании:

на короткий номер 466 ;

; или на многоканальный – 0 800 300 466.

Если вы абонент предоплаченного тарифа, ваши действия следующие:

сначала нужно прослушать поздравления и информацию о вашем пакете услуг, тарифе;

чтобы перейти в главное меню, нажмите клавиатуру "2";

здесь нужно опять же прослушать автоответчик (он будет перечислять пункты меню), затем нажать "1", чтобы получить информацию по номеру телефона;

когда автоответчик начнет пересчитывать пункты меню, нажмите "9", чтобы получить консультацию от оператора;

ждите соединения.

Если вы абонент с контрактным подключением, выполните следующие шаги:

выслушиваете всю информацию и поздравления от автоответчика;

нажимаете "3";

когда автоответчик перечислит все пункты меню, нажмите "9";

ожидаете соединение.

Все звонки по этим номерам – бесплатные.

Как связаться с оператором "Киевстар", если вы в роуминге?

Если вы пересекли границу и хотите связаться с оператором "Киевстар", необходимо выполнить следующие действия:

ввести *105*466# и нажать "Вызов";

не волнуйтесь – звонок будет автоматически отменен;

подождите обратного звонка от оператора (поступит с такого номера +380674660466).

Услуга – бесплатная!