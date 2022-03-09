"Забирайте своїх солдатів, поки можна": відомий український тенісист записав відеозвернення до росіян

Сергій Стаховський наголосив, що Україна - це вільна та демократична країна, яка не бажає "руського міра".

Відомий український тенісист Сергій Стаховський звернувся до громадян Росії щодо вторгнення військ країни-агресорки на нашу територію.

36-річний спортсмен з України поширив записане відео з допомогою німецького біатлоніста Еріка Лессера, який виклав його собі на сторінку в Instagram.

"Ну що ж, добрий вечір, росіяни. Я намагався вас переконати, що у нас фашистів немає. Їх немає з однієї простої причини - оскільки ми вільна нація, яка може пересуватися Європою та бачити світ і як живуть люди в нормальних країнах. На жаль, у нас є досвід, який мир приносить Росія в Донецьк та Луганськ.

На жаль, напевно, мені не вдасться переконати вас. Тому вам деякий час доведеться посидіти вдома, не виїжджати до Туреччини та Єгипту, а просто залишитися вдома. Але до нас я вас теж не запрошую, бо тут на вас чекають не дуже приємні речі.

Тому забирайте своїх солдатів, бажано зараз, поки це можна зробити. Це було невелике повідомлення для росіян. Я хотів би подякувати Еріку за можливість спробувати переконати російське суспільство, що війна в Україні є непотрібною. Україна - вільна та демократична країна, зі своїми цілями та досягненнями. Ми не хочемо "руського міра" у нашій країні, ми інші", - каже тенісист на відео.

Раніше повідомлялося, що Стаховський показав фрагмент листування з Новаком Джоковичем. Легендарний сербський тенісист запропонував допомогу Україні у війні з Росією.

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