Легенда "Барселони" та "Реала" засудив вторгнення РФ в Україну: Навіщо ти приходиш у чужий дім?

Георге Хаджі закликав зупинитися тих, хто розв'язав війну в нашій країні.

Колишній півзахисник каталонської "Барселони" і мадридського "Реала" Георге Хаджі, який був визнаний найкращим футболістом Румунії ХХ століття, висловився про повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України.

"Усі ми знаємо, як добре жити у спокої. Не думаю, що хтось у світі хоче цієї війни. Я хочу, щоб вони зупинилися якнайшвидше, від цього програють усі. Є багато інтересів, багато грошей. Усі проблеми суспільства зараз походять від великих інтересів і великих грошей. Ми повинні бути нормальнішими людьми, щоб усунути ці речі, яким немає місця в суспільстві.

Ті, хто напав на Україну, повинні зупинитись. Ми хочемо, щоб панував мир, спокій, спорт, культура, здоров'я, гарне життя. Ми не можемо жити під бомбами. Те, що ми бачимо, не може існувати. Не можу повірити... Хочу, не хочу, думаю про це більше, ніж про футбол.

Не знаю, що на думці у тих, хто нападає, хто починає війну. Що вони думають, що хочуть робити? Не можуть насититися тим, що вони мають? Чого ти хочеш, навіщо приходиш у чужий дім? Не втомлюєшся від того, скільки грошей і скільки влади в тебе є? Ми, звичайні люди, теж хочемо жити гарно.

Розчарування, страждання... Не можу повірити, боляче, що у наш час сталося щось подібне. На жаль, моїх слів недостатньо. Те, що я сказав, нічого не змінить, не думаю, що ці слова візьмуть до уваги. Ті, хто має багато грошей, не повинні починати війну! Краще інвестувати у спорт, культуру, кіно, театр, акторів. Нехай кожна країна матиме свою цілісність, нехай нам буде добре. Мені важко зрозуміти", - передає слова Хаджі gsp.ro.

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