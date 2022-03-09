Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Радомишлі ЗСУ збили ворожу крилату ракету

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Радомишлі ЗСУ збили ворожу крилату ракету

voennoe-obozrenie.ru

Уламки ракети розлетілися містом.

Напередодні у Радомишлі Житомирської області Збройні сили України знешкодили ворожу крилату ракету.

Про це повідомили у пресслужбі Радомишльської міської ради. 

“За попередньою інформацією, була знешкоджена крилата ракета винищувачем ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак здійснював політ на надзвуковій швидкості. Під час польоту він збурював навколо себе повітря, створюючи шум та хвилі тиску. Саме тому виникла ударна хвиля.

Унаслідок цього у багатьох будинках, які розташовані за траєкторією руху літака, повибивало шибки. Інфраструктурні об’єкти пошкоджень не зазнали. Уламки ракети були розкидані містом.

Читайте також:

Наступна публікація