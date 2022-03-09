У Радомишлі ЗСУ збили ворожу крилату ракету

Уламки ракети розлетілися містом.

Напередодні у Радомишлі Житомирської області Збройні сили України знешкодили ворожу крилату ракету.

Про це повідомили у пресслужбі Радомишльської міської ради.

“За попередньою інформацією, була знешкоджена крилата ракета винищувачем ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак здійснював політ на надзвуковій швидкості. Під час польоту він збурював навколо себе повітря, створюючи шум та хвилі тиску. Саме тому виникла ударна хвиля.

Унаслідок цього у багатьох будинках, які розташовані за траєкторією руху літака, повибивало шибки. Інфраструктурні об’єкти пошкоджень не зазнали. Уламки ракети були розкидані містом.

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