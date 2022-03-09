В Радомышле ВСУ сбили вражескую крылатую ракету

Обломки ракеты разлетелись по городу.

Накануне в Радомышле Житомирской области Вооруженные силы Украины обезвредили вражескую крылатую ракету.

Об этом сообщили в пресс-службе Радомышльского городского совета.

"По предварительной информации, была обезврежена крылатая ракета истребителем ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет совершал полет на сверхзвуковой скорости. Во время полета он вздымал вокруг себя воздух, создавая шум и волны давления. Вот почему возникла ударная волна.

В результате этого во многих домах, которые расположены по траектории движения самолета, выбило стекла. Инфраструктурные объекты повреждения не получили. Обломки ракеты были разбросаны по городу.

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