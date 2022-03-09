ЄБРР виділить Україні 2 млрд євро та готовий допомагати у відбудові держави

ЄБРР ухвалив програму підтримки України.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет допомоги в розмірі 2 млрд євро. Їх планують спрямувати на те, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни в Україні.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни. Фінансування буде швидко доступним для підтримки українських компаній – наприклад, за допомогою відстрочених позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі.

Крім того, Рамкова програма банку щодо стійкості та засобів до існування допоможе країнам, які безпосередньо постраждали від притоку українських біженців.

Цей пакет був схвалений сьогодні Радою директорів банку і є першим раундом підтримки.

Раніше ЄБРР заявив про непохитну підтримку України та її народу і засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо сказала: "Банк діятиме з новою рішучістю та спокійним професіоналізмом, виконуючи свій мандат і місію. Попередні часи дуже невизначені, і ЄБРР повинен залишатися гнучким, впорядкованим і спритним, зберігаючи нашу зосередженість на постачанні. Наші акціонери повністю підтримали цей пакет, і наші співробітники вже працюють на місцях, щоб реалізувати ці кроки. Ми стикаємося з безпрецедентною кризою, але протягом усієї нашої історії ми були банком, який вирішував цей виклик. Народ України має нашу повну підтримку".

Щойно умови дозволять, ЄБРР також буде готовий взяти участь у програмі реконструкції України, щоб відновити засоби існування та бізнес; відновити важливу інфраструктуру; підтримати належне управління; надати доступ до послуг.

Він передбачає співпрацю з міжнародними партнерами, включаючи ЄС і США, а також двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами.

В Україні Рамкова програма стійкості та засобів до існування буде зосереджена на чотирьох основних елементах:

відстрочення платежів, погашення заборгованості та реструктуризація.

фінансування торгівлі, в тому числі для імпорту палива;

надзвичайне фінансування ліквідності за погодженням з партнерами;

підтримка реформ, щоб підтримати українську владу шляхом негайного законодавчого та регуляторного втручання.

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