ЕБРР выделит Украине 2 млрд евро и готов помогать в восстановлении государства

ЕБРР принял программу поддержки Украины.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете помощи в размере 2 млрд евро. Их планируют направить на то, чтобы помочь гражданам, компаниям и пострадавшим от войны в Украине странам.

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Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Банк также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь с восстановлением страны. Финансирование будет быстро доступно для поддержки украинских компаний – например, с помощью отсроченных займов, поддержки ликвидности и финансирования торговли.

Кроме того, Рамочная программа банка по устойчивости и средствам к существованию поможет странам, непосредственно пострадавшим от притока украинских беженцев.

Этот пакет одобрен сегодня Советом директоров банка и является первым раундом поддержки.

Ранее ЕБРР заявил о поддержке Украины и ее народа и осудил агрессию со стороны Российской Федерации и Беларуси. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала: "Банк будет действовать с новой решительностью и спокойным профессионализмом, выполняя свой мандат и миссию. Мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом, но на протяжении всей нашей истории мы были банком, решавшим этот вызов. Народ Украины имеет нашу полную поддержку".

Как только условия позволят, ЕБРР будет готов принять участие в программе реконструкции Украины, чтобы восстановить средства существования и бизнес; восстановить важную инфраструктуру; поддерживать должное управление; предоставить доступ к услугам.

Он подразумевает сотрудничество с международными партнерами, включая ЕС и США, а также двусторонними донорами и другими международными финансовыми учреждениями.

Рамочная программа устойчивости и средств к существованию будет сосредоточена на четырех основных элементах:

отсрочка платежей, погашение задолженности и реструктуризация.

финансирование торговли, в том числе для импорта топлива;

чрезвычайное финансирование ликвидности по согласованию с партнерами;

поддержка реформ, чтобы поддержать украинские власти путем немедленного законодательного и регуляторного вмешательства.

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