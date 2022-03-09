У Генічеську депутат схиляв мешканців "підкоритися окупантам" - прокуратура розпочала провадження

Проукраїнський мітнг у Генічеську / Фото з відкритих джерел

Поки люди виходили на мітинги за Україну, зрадник публічно підігрував ворожій пропаганді.

Проти депутата Генічеської міської ради розпочато кримінальне провадження за фактом публічного заклику до агресивної війни, згідно ст. 436 КК України.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, встановлено, що поки мирне населення окупованого регіону виходить на мітинги в підтримку України та бойкотує ввезену російську "гуманітарку", депутат публічно підігрує ворожій пропаганді.

Він через мережу Facebook схиляє мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Прокурори Херсонщини продовжують фіксувати злочини з метою притягнення винних до відповідальності", - йдеться у заяві.

Прокуратура зазначає, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.