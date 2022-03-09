Как связаться с оператором "Vodafone" (МТС Украина)

Еще недавно мобильный оператор "Vodafone" был известен в Украине под названием МТС. Эта компания провела ребрендинг. Но связаться с оператором Vodafone сейчас легче всего. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Как связаться с оператором "Vodafone", позвонив на мобильный номер?

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Следует набрать на мобильном телефоне короткий номер 111. После этого включится автоответчик, который поблагодарит вас за доверие, расскажет о тарифе. Можно не дослушивать до конца, а просто нажать "0". Теперь нужно всего-навсего дождаться соединения с оператором. Звонки бесплатные.

Как связаться с оператором "Vodafone", позвонив на стационарный номер?

Если вы хотите поговорить с оператором через стационарный телефон – нужно набрать 0 (800) 400-000. Он бесплатный для всех.