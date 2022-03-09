Если вы оказались в зоне боевых действий

Что делать, если вы попали в ситуацию с участием вооруженных людей, рассказывает ТСН.ua
Что ни в коем случае нельзя делать:
- приближаться к окнам, если раздаются выстрелы;
- наблюдать за ходом боевых действий;
- стоять или перебегать под обстрелом;
- спорить с вооруженными людьми, фотографировать и что-то записывать в их присутствии;
- демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;
- подбирать оружие и боеприпасы;
- брать, касаться взрывоопасных, подозрительных предметов. В случае их нахождения сообщить о расположении оружия территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции по телефону «101» и «102»;
- одевать армейскую форму или камуфлированную одежду. Избегать любых символов, так как они могут вызвать неадекватную реакцию;
- не сообщать информацию малознакомым людям.
Что нужно делать:
- всегда и всюду носить с собой документ, удостоверяющий личность.
- чтобы уберечь деньги и документы держать их в разных местах;
- держать возле себя информацию о группе крови и проблемах со здоровьем;
- заранее узнать где находятся ближайшие хранилища и укрытия;
- избегать мест скопления людей, пр минимуму находится вне жилья или работы, не ездить никуда без важной причины;
- при выходе из помещений соблюдать правила правой руки и пропускать вперед нуждающихся;
- чтобы избежать возможных провокаций не вступать в споры с незнакомыми людьми;
- если поступила информация из официальных каналов государственных органов власти о возможной опасности, передать ее другим людям;
- при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков старайтесь покинуть опасный район;
- избегать колонн техники;
- проинформировать органы правопорядка, местные органы, военных о людях, совершающих противоправные и провокационные действия;
- если вы в районе обстрела, спрятаться в ближайшем убежище или укрытии и не выходить еще некоторое время после окончания обстрела;
- если убежища близости нет, использовать неравенства рельефа (например, канавы, окопы, воронки от взрывов);
- при внезапном обстреле и отсутствии вблизи убежища ложиться на землю головой в сторону, противоположную взрывам, и прикрыть голову руками или вещами;
- если рядом ранен человек, оказать первую помощь после того, как завершился обстрел и вызвать скорую, представителей ГСЧС Украины, органов правопорядка, при необходимости - военных.;
- если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, противоправных действий (например, ареста, похищения, избиения), попытаться (если это безопасно) сохранить как можно больше информации об обстоятельствах происшествия.