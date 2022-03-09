Если вы оказались в зоне боевых действий

Если вы оказались в зоне боевых действий

Если вы оказались в зоне боевых действий

Что делать, если вы попали в ситуацию с участием вооруженных людей, рассказывает ТСН.ua

Что ни в коем случае нельзя делать:

приближаться к окнам, если раздаются выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий;

стоять или перебегать под обстрелом;

спорить с вооруженными людьми, фотографировать и что-то записывать в их присутствии;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;

подбирать оружие и боеприпасы;

брать, касаться взрывоопасных, подозрительных предметов. В случае их нахождения сообщить о расположении оружия территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции по телефону «101» и «102»;

одевать армейскую форму или камуфлированную одежду. Избегать любых символов, так как они могут вызвать неадекватную реакцию;

не сообщать информацию малознакомым людям.



Что нужно делать: