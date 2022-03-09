Студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей дозволили працювати в аптеках України

Студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей дозволили працювати в аптеках України

Також аптечні мережі запрошують на роботу водіїв та працівників для роботи на складах.

Студентам медичних та фармацевтичних спеціальностей дозволили працювати в аптеках в Україні через брак працівників.

Про це 9 березня повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він пояснив, що під час війни багато працівників аптечних мереж виїхали до західних регіонів країни. Частина фармацевтів не працює, бо не може дістатися до робочого місця.

Це призвело до того, що більшість аптечних пунктів у містах, біля яких точаться бойові дії, зачинені.

"Для того, щоб надати українцям доступ до медичних препаратів, потрібно негайно поновити роботу аптек", - написав він.

МОЗ дозволив в умовах воєнного стану студентам медичних, фармацевтичних спеціальностей та педагогам медичних вишів працювати в аптеках. Вони можуть залучатись на наступні посади: асистент фармацевта та помічник фармацевта.

Також аптечні мережі запрошують на роботу водіїв та працівників для роботи на складах лікарських засобів.

Наразі МОЗ працює над створенням телефонної лінії, де HR-спеціалісти надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів. На даний час контакти для працевлаштування доступні за посиланням.

"Також важливо, щоб фармацевти, які змінили місце проживання, виходили на роботу до аптечних закладів, що працюють поблизу. В першу чергу це стосується тих, хто виїхав до західних регіонів", - додав Радуцький.

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