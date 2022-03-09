Студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках Украины

Также аптечные сети приглашают на работу водителей и сотрудников для работы на складах.
Студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках в Украине из-за нехватки работников.
Об этом 9 марта сообщил председатель Комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий.
Он объяснил, что во время войны многие работники аптечных сетей выехали в западные регионы страны. Часть фармацевтов не работает, потому что не может добраться до рабочего места.
Это привело к тому, что большинство аптечных пунктов в городах, возле которых идут боевые действия, закрыты.
"Для того чтобы предоставить украинцам доступ к медицинским препаратам, нужно немедленно возобновить работу аптек", — написал он.
Минздрав разрешил в условиях военного положения студентам медицинских, фармацевтических специальностей и педагогам медицинских вузов работать в аптеках. Они могут работать на следующих должностях: ассистент фармацевта и помощник фармацевта.
Также аптечные сети приглашают на работу водителей и работников по работе на складах лекарственных средств.
В настоящее время Минздрав работает над созданием телефонной линии, где HR-специалисты будут предоставлять информацию о вакансиях для фармацевтов. В настоящее время контакты для трудоустройства доступны по ссылке.
"Также важно, чтобы фармацевты, сменившие место жительства, выходили на работу в аптечные учреждения, работающие поблизости. В первую очередь это касается тех, кто выехал в западные регионы", — добавил Радуцкий.
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