Студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках Украины

Студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках Украины

Также аптечные сети приглашают на работу водителей и сотрудников для работы на складах.

Студентам медицинских и фармацевтических специальностей разрешили работать в аптеках в Украине из-за нехватки работников.

Об этом 9 марта сообщил председатель Комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий.

Он объяснил, что во время войны многие работники аптечных сетей выехали в западные регионы страны. Часть фармацевтов не работает, потому что не может добраться до рабочего места.

Это привело к тому, что большинство аптечных пунктов в городах, возле которых идут боевые действия, закрыты.

"Для того чтобы предоставить украинцам доступ к медицинским препаратам, нужно немедленно возобновить работу аптек", — написал он.

Минздрав разрешил в условиях военного положения студентам медицинских, фармацевтических специальностей и педагогам медицинских вузов работать в аптеках. Они могут работать на следующих должностях: ассистент фармацевта и помощник фармацевта.

Также аптечные сети приглашают на работу водителей и работников по работе на складах лекарственных средств.

В настоящее время Минздрав работает над созданием телефонной линии, где HR-специалисты будут предоставлять информацию о вакансиях для фармацевтов. В настоящее время контакты для трудоустройства доступны по ссылке.

"Также важно, чтобы фармацевты, сменившие место жительства, выходили на работу в аптечные учреждения, работающие поблизости. В первую очередь это касается тех, кто выехал в западные регионы", — добавил Радуцкий.

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