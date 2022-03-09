Sony Interactive Entertainment припиняє постачання консолей та роботу PlayStation Store в Росії

Sony Interactive Entertainment припиняє постачання консолей та роботу PlayStation Store в Росії

Також компанія пожертвувала 2 млн. доларів на підтримку українців.

Sony Interactive Entertainment припиняє постачання до Росії та роботу PlayStation Store у країні-агресорці. Це компанія зробила на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Також Sony Group також оголосила, що пожертвувала 2 мільйони доларів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб врятувати дітей та для підтримки жертв цієї трагедії.

Інформацію про це також підтвердив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - наголосив міністр.

Нагадаємо, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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