WarnerMedia зупиняє роботу в Росії: більше жодної "Гри престолів"

До складу компанії входять Warner Bros та HBO.

Телевізійна компанія WarnerMedia зупиняє трансляцію в Росії та призупиняє нові релізи.

Про це повідомляє Variety з посиланням на лист, надісланий працівникам WarnerMedia від керівника Джейсона Кілара.

Він зазначив, що це пов’язано з вторгненням Росії до України.

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"Після російського вторгнення до України WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес у Росії. Це включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих резілів у кінотеатрах та ігор", – пише Кілар.

Разом з уже призупиненим мовленням CNN у Росії, Warner Bros. від WarnerMedia раніше призупинила свої плани випустити "Бетмена" в РФ перед його запланованим показом у кінотеатрах.

"Ми уважно стежимо за цією ситуацією, і майбутні бізнес-рішення будуть ухвалюватися з урахуванням цього контексту. Наші думки в цей момент з народом України", ­– додав Кілар.

Нагадаємо, 8 березня американський стримінговий сервіс Netflix повідомив користувачам про припинення роботи на території Росії, яка варварськи напала на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжує свою агресію.

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