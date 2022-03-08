Росіяни не зможуть дивитися фільми на Netflix: сервіс зупиняє роботу в РФ

Росіяни не зможуть дивитися фільми на Netflix: сервіс зупиняє роботу в РФ

Netflix "йде" з Росії.

Американський стримінговий сервіс Netflix повідомив користувачів про зупинення роботи на території Росії, яка варварськи напала на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжує свою агресію. Відповідне сповіщення почало з'являтись на головній сторінці Netflix, а також у листах від сервісу.

Про це також пише Bloomberg.

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Доступ до онлайн-кінотеатру буде припинено наприкінці розрахункового періоду. Продовжити план або обрати інший не вдасться, оскільки підписка та обліковий запис будуть анульовані, а оплата більше не буде списуватися з рахунку.

"З огляду на нинішню ситуацію Netflix призупиняє роботу в Росії. Наприкінці розрахункового періоду вашу підписку буде анульовано", — цитує Wall Street Journal компанію.

Нагадаємо, раніше в Instagram заявили, що перестануть показувати підписки користувачів в Україні і РФ

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