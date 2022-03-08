Instagram перестане показувати підписки користувачів в Україні і РФ

Рішення ухвалене у відповідь на вторгнення російських військ до України.

Популярна соціальна мережа Instagram приховає користувачам з Росії та України інформацію про підписників та тих, на кого вони підписані. Рішення ухвалене у відповідь на вторгнення російських військ до України.

Про це йдеться у заяві компанії Meta, якій належить соцмережа.

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Також нові обмеження торкнуться російських ЗМІ з міткою "Медіа, контрольовані державою" - їхні пости не показуватимуться в рекомендаціях, акаунти буде знайти складніше, а стікер-посилання супроводжуватимуться "плашкою" із попередженням про статус ЗМІ.

"Тепер ми будемо приховувати інформацію про людей, за якими вони стежать, а також людей, які стежать одне за одним для приватних облікових записів в Україні та РФ. Це означає, що люди, які стежать за приватними обліковими записами в Україні та Росії, більше не зможуть бачити, на кого підписані ці облікові записи або хто на них підписаний. Ми також не показуємо ці облікові записи в підписках інших людей або в списках підписок, а також у функції "взаємні підписки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, TikTok призупиняє роботу в Росії.