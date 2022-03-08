Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

Також у застосунках Apple збирають гроші на підтримку Україні.

Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого і продовжує обстрілювати наші території.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, а також пише Bloomberg.

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"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення. Усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено, і жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення", – сказано в листі, надісланому розробникам.

Крім того, як повідомляє Appleinsider, через військову агресії Росії Apple запустила кампанію на підтримку України. На сайтах та застосунках Apple можна переказати гроші на підтримку України через UNICEF.

Банери з'явилися на ресурсах Apple від 4 березня. Їх запустили на Apple Music, App Store та Apple News.

Раніше ми повідомляли список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.