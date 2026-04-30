Жахи усиновлення: жінку заарештували через брехню названого сина

Жінка опинилась за ґратами через названого сина

Жителька британського міста Брістоль 61-річна Кейтлін Прайс опинилася під арештом після того, як її 12-річний названий син Фінлі звинуватив її в насильстві. Подружжя, яке 2014 року усиновило двох рідних братів із травматичним минулим, роками потерпало від жорстоких нападів старшого хлопця, що зрештою змусило їх повернути підлітка під опіку держави.

Про трагічний досвід усиновлення та наслідки неконтрольованої агресії дитини Кейтлін Прайс розповіла Daily Mail.

Життя в постійному страху

Кейтлін та її чоловік Пол усиновили хлопчиків, яких свого часу вилучили у біологічних батьків-наркоманів. Поведінка старшого сина різко погіршилася в середній школі: вже в 11 років він почав вживати канабіс, красти, нападати на вчителів та бити інших дітей.

Вдома підліток регулярно застосовував силу до батьків, через що Пол одного разу потрапив до лікарні з пошкодженими нирками, а Кейтлін отримала синець під оком. Ситуація досягла критичної межі, коли Фінлі почав погрожувати матері вбивством, через що вона була змушена викликати поліцію. Однак правоохоронці заарештували саму Кейтлін, заборонивши їй повертатися додому через неправдиві свідчення підлітка про побиття.

Важке рішення і наслідки

Наступного дня хлопець здійснив фізичний напад на названого батька, і після чергової брехні Фінлі поліція змусила покинути дім і Пола. Зрозумівши, що ситуація стала критично небезпечною для всіх, включно з молодшим 11-річним братом Метью, родина дозволила соціальним службам забрати Фінлі назад до закладу опіки.

Хоча поліція згодом зняла з подружжя усі звинувачення, старший син відмовляється підтримувати з ними нормальний контакт і навіть втік із дитячого будинку в день свого 16-річчя, коли батьки приїхали його привітати. Водночас молодший брат тепер почувається щасливим у спокійній атмосфері, а сама Кейтлін зізнається, що попри біль від втрати та страх за майбутнє Фінлі вона нарешті відчула полегшення і повернулася до нормального життя.

