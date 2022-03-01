Apple Pay більше не працює в Росії

Apple також відключила інциденти на дорогах та інциденти в реальному часі на Apple Maps всередині України "як запобіжний захід для громадян України".

Компанія Apple 1 березня оголосила про кардинальні зміни, які обмежуватимуть використання її послуг громадянами Росії та урядом країни. У своїй заяві компанія повідомила, що "призупинила продажі всіх продуктів у Росії" і що її платіжна платформа Apple Pay була "обмежена".

Про це пише BuzzFeed. Окрім того, про припинення роботи Apple Pay в РФ повідомив голова Мінцифри України Михайло Федоров.

Раніше цього тижня Apple підтвердила, що більше не підтримує російський банк "Новікомбанк", і громадяни Росії повідомили про проблеми з використанням сервісу для оплати товарів за кордоном.

Компанія також оголосила, що контрольовані Кремлем новини RT News і Sputnik News більше не доступні в App Store за межами Росії. У вівторок Facebook також оголосив, що припинив рекомендувати російські державні ЗМІ по всьому світу.

Окрім цих обмежень, Apple також відключила інциденти на дорогах та інциденти в реальному часі на Apple Maps всередині України "як запобіжний захід для громадян України".

"Ми продовжимо оцінювати ситуацію та спілкуємося з відповідними урядами щодо дій, яких ми вживаємо. Ми приєднуємося до всіх тих, хто по всьому світу закликає до миру", – заявили в компанії.

"Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії до України та підтримуємо всіх людей, які постраждають у результаті насильства. Ми підтримуємо гуманітарні зусилля, надаємо допомогу для кризи біженців, що розгортається, і робимо все можливе, щоб підтримати нашу команди в галузі", ­– також зазначили в Apple.