Apple Pay більше не працює в Росії

Apple також відключила інциденти на дорогах та інциденти в реальному часі на Apple Maps всередині України "як запобіжний захід для громадян України".
Компанія Apple 1 березня оголосила про кардинальні зміни, які обмежуватимуть використання її послуг громадянами Росії та урядом країни. У своїй заяві компанія повідомила, що "призупинила продажі всіх продуктів у Росії" і що її платіжна платформа Apple Pay була "обмежена".
Про це пише BuzzFeed. Окрім того, про припинення роботи Apple Pay в РФ повідомив голова Мінцифри України Михайло Федоров.
Раніше цього тижня Apple підтвердила, що більше не підтримує російський банк "Новікомбанк", і громадяни Росії повідомили про проблеми з використанням сервісу для оплати товарів за кордоном.
Компанія також оголосила, що контрольовані Кремлем новини RT News і Sputnik News більше не доступні в App Store за межами Росії. У вівторок Facebook також оголосив, що припинив рекомендувати російські державні ЗМІ по всьому світу.
Окрім цих обмежень, Apple також відключила інциденти на дорогах та інциденти в реальному часі на Apple Maps всередині України "як запобіжний захід для громадян України".
"Ми продовжимо оцінювати ситуацію та спілкуємося з відповідними урядами щодо дій, яких ми вживаємо. Ми приєднуємося до всіх тих, хто по всьому світу закликає до миру", – заявили в компанії.
"Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії до України та підтримуємо всіх людей, які постраждають у результаті насильства. Ми підтримуємо гуманітарні зусилля, надаємо допомогу для кризи біженців, що розгортається, і робимо все можливе, щоб підтримати нашу команди в галузі", – також зазначили в Apple.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.