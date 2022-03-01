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Туреччина вже не пропустила три російські кораблі

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Туреччина застосує 19 статтю Конвенції Монтре.

Туреччина не пропустила 27-28 лютого три російські кораблі, що базуються за межами Чорного моря.

Про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. 

Також Туреччина застосує 19 статтю Конвенції Монтре про прохід проток військовими кораблями та офіційно проінформувала про це РФ та Україну. 

Конвенція Монтре передбачає, що під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, а військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити через протоки. Проте, відповідно до документа, Туреччина зобов'язана допомогти державі, що стала жертвою нападу, за договором про взаємну допомогу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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