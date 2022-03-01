Туреччина вже не пропустила три російські кораблі

Туреччина вже не пропустила три російські кораблі

Туреччина застосує 19 статтю Конвенції Монтре.

Туреччина не пропустила 27-28 лютого три російські кораблі, що базуються за межами Чорного моря.

Про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Також Туреччина застосує 19 статтю Конвенції Монтре про прохід проток військовими кораблями та офіційно проінформувала про це РФ та Україну.

Конвенція Монтре передбачає, що під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, а військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити через протоки. Проте, відповідно до документа, Туреччина зобов'язана допомогти державі, що стала жертвою нападу, за договором про взаємну допомогу.