Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Google виділила $15 млн на допомогу Україні та зробила ще низку корисних речей

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Google виділила $15 млн на допомогу Україні та зробила ще низку корисних речей

Associated Press

Компанія відключила деякі функції Google Maps у країні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Компанія Google виділила 15 млн дол. на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Про це в Мережі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час ­– страшної війни з Росією", – йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили те, що вже зроблено для України:

  • Компанія виділила 15 млн дол. на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити. 
  • Включила сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.
  • Відключила деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян. 
  • Автоматично посилила захист акаунтів Google для українців. 
  • Бореться з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація