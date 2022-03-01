Google виділила $15 млн на допомогу Україні та зробила ще низку корисних речей

Google виділила $15 млн на допомогу Україні та зробила ще низку корисних речей

Компанія відключила деякі функції Google Maps у країні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Компанія Google виділила 15 млн дол. на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Про це в Мережі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час ­– страшної війни з Росією", – йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили те, що вже зроблено для України: