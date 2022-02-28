Google Maps заблокував деякі функції в Україні: для чого це необхідно

Google Maps заблокував деякі функції в Україні: для чого це необхідно

Інформація про затори в реальному часі залишається доступною для водіїв в Україні.

Сервіс Google Maps тимчасово відключив дві функції, що надають інформацію в режимі реального часу. Оцінити ситуацію про завантаженість доріг та громадських місць у країні наразі неможливо.

Про це повідомляє CNN.

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Функції відключені 27 лютого "для безпеки місцевих спільнот" після консультацій із джерелами, зокрема з регіональною владою, заявили в компанії.

У Google додали, що інформація про затори в реальному часі залишається доступною для водіїв в Україні, які використовують покрокову навігацію.

Раніше Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров просить компанію приєднатися до санкцій США та підтримати Україну.