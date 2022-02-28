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Google Maps заблокував деякі функції в Україні: для чого це необхідно

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Google Maps заблокував деякі функції в Україні: для чого це необхідно

Associated Press

Інформація про затори в реальному часі залишається доступною для водіїв в Україні.

Сервіс Google Maps тимчасово відключив дві функції, що надають інформацію в режимі реального часу. Оцінити ситуацію про завантаженість доріг та громадських місць у країні наразі неможливо.

Про це повідомляє CNN.

Функції відключені 27 лютого "для безпеки місцевих спільнот" після консультацій із джерелами, зокрема з регіональною владою, заявили в компанії.

У Google додали, що інформація про затори в реальному часі залишається доступною для водіїв в Україні, які використовують покрокову навігацію.

Раніше Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров просить компанію приєднатися до санкцій США та підтримати Україну.

Зараз там величезна паніка - Марія Барабаш про санкції проти Росії

Зараз там величезна паніка - Марія Барабаш про санкції проти Росії

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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