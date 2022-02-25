Мінцифри України просить компанію Apple заблокувати росіянам популярний сервіс

Федоров просить компанію приєднатися до санкцій СШа та підтримати Україну.

Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store.

Про це повідомив віцпрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом "Росія 24", - зазначив Федоров.