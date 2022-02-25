Країни Європи відкривають зелені коридори для українських фур

Гуманітарна підтримка від наших союзників має сенс, коли вона може бути доставлена в Україну.

До уваги міжнародних вантажних автомобільних перевізників України

Міністерство інфраструктури України провело переговори з колегами з інших транспортних відомств та на сьогодні забезпечено наступні маршрути для повернення авто в Україну:

Латвія, Литва та Естонія

Транспортні засоби, які знаходяться в Литві, Латвії та Естонії - здійснюється видача спеціальних транзитних дозволів на пункті пропуску Budzisko (з польської сторони - дорога 8, з литовської - A5) за наступним графіком: 26.02.2022 з 10:00 до 20:00 27.02,2022 з 10:00 до 20:00.

Інформація щодо подальшого графіку оформлення цих дозволів буде повідомлена додатково.

Росія та Білорусь

Транспортні засоби, які знаходяться на території Республіки Білорусь та Російської Федерації без дозволів можуть перетнути кордон з Литовською та Латвійською Республікою.

Транспортні засоби, які знаходяться на території Республіки Білорусь і 26.02.2022 будуть перетинати кордон, зможуть отримати дозвіл Республіки Польща в пункті пропуску «Козловичи/Кукурики».

Фінляндія

Транспортні засоби, які знаходяться у Фінляндії, зможуть без дозволів транзитом проїхати Естонську Республіку та Литовською і Латвійською Республікою та отримати спеціальний дозвіл Республіки Польща на пункті пропуску Budzisko (з польської сторони - дорога 8, з литовської - A5).

Грузія, Болгарія та Румунія

Також Грузія, Болгарія та Румунія підтвердили готовність пропустити без дозволів українські транспортні засоби, проте, з метою забезпечення проїзду за цим маршрутом, необхідно надати інформацію про назву автомобільного перевізника та номери транспортного засобу.

Туреччина

Туреччину транзитом транспортними засобами Євро-3 та вище можна проїхати без дозволів відповідно до домовленостей засідання Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Врахуйте це при плануванні перевезень.

Чому це важливо?

1. Ми піклуємося про наших перевізників і робимо все, щоб у часи військового вторгнення автомобільні перевезення здійснювалися без перешкод.

2. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити належне транспортне сполучення цивільних та вантажів територією України. Гуманітарна підтримка від наших союзників має сенс, коли вона може бути доставлена в Україну.

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