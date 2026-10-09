Як носити прямі джинси: 7 стильних ідей

Як носити прямі джинси / © Getty Images

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Джинси давно припинили бути просто базовою річчю, сьогодні правильна пара джинсів може стати основою практично будь-якого образу. І якщо широкі моделі чи джинси-бочки мають усі шанси стати сезонними фаворитами, прямий крій залишається універсальною класикою, про це розповіло видання PureWow. Його головна перевага — нейтральний силует. Прямі джинси легко поєднуються і з об’ємними речами, і з елегантною класикою, і з найпростішими футболками.

Короткий жакет

Короткий жакет у стилі вінтажних моделей Chanel має чудовий вигляд у парі з прямими джинсами. Обирайте модель, яка закінчується приблизно на рівні верхньої частини стегон і застебніть її так, щоб носити замість топа.

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Додайте туфлі на невисоких і стійких підборах — і отримаєте образ із французьким настроєм. Такий образ матиме одночасно елегантний та невимушений вигляд.

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Грайте з довжиною

Якщо поєднати прямі джинси з топом такого самого стриманого силуету, образ може вийти надто передбачуваним. Вихід — додати речі різної довжини. Спробуйте залишити нижні ґудзики сорочки розстебнутими, щоб створити цікаву лінію у зоні талії та стегон. Такий простий хитрик одразу робить образ динамічнішим.

Не бійтеся перебільшених силуетів

Прямі джинси — чудова база для речей із виразними формами. Об’ємний жакет, скульптурний верх або масивні кросівки на їхньому тлі мають особливо ефектний вигляд, а сам образ при цьому залишається збалансованим.

Тут стане у пригоді так зване правило сендвіча — якщо один акцентний елемент розташований зверху, додайте ще один помітний акцент біля взуття. Наприклад, об’ємний жакет можна врівноважити яскравими туфлями. Так образ матиме продуманий вигляд.

Підкресліть утилітарний характер джинсу

На відміну від скіні чи надшироких джинсів, прямий крій не завжди має ультрамодний вигляд сам собою. У ньому відчувається вінтаж і зв’язок із робочим одягом, адже саме практичність свого часу зробила джинс таким популярним.

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Тож чому б не зіграти на цьому, поєднуйте прямі джинси з туристичними чоботями, грубими моделями на шнурівці чи ковбойськими чоботами. Зверху додайте коротку куртку чи бомбер. А щоб образ не був надто брутальним, доповніть його золотими сережками чи структурованою сумкою.

Довші джинси — з підборами

Довжина джинсів безпосередньо впливає на те, яке взуття матите з ними найкращий вигляд. Якщо модель відкриває щиколотки, сміливо обирайте балетки, лофери чи інше взуття на пласкій підошві.

А от довгі прямі джинси краще врівноважувати взуттям із підйомом. Це необов’язково мають бути високі підбори, головне — дотриматися пропорцій.

Офісний образ

Прямі джинси легко можуть вийти за межі повсякденного вуличного одягу, якщо додати правильні класичні речі. Блейзер, сорочка, структурована сумка та човники миттєво перетворять звичні джинси на доречний офісний образ.

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Для піджака найкраще обирати довжину джинсів приблизно до лінії талії — не надто коротку і не надто оверсайз. А взуття з гострим носком або невисокими підборами допоможе візуально витягнути силует.

Іноді найкраще рішення — нічого не вигадувати

Не кожен образ має бути складним. Якщо не знаєте, з чим носити прямі джинси, поверніться до перевіреної бази, а саме, біла футболка, светр із круглим вирізом, чорні босоніжки, лаконічні кросівки чи улюблені лофери.

Якщо хочеться трохи більше характеру, додайте акцентні прикраси, яскраву сумку чи незвичайне взуття. Проте не варто забувати, що іноді саме прості поєднання мають найдорожчий вигляд. Базові речі стали базовими не випадково.

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