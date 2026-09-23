Як носити мішкуваті джинси цієї осені: цікаві ідеї

Як носити мішкуваті джинси цієї осені / © Getty Images

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Цієї осені вузькі силуети поступаються місцем розслабленішим. Після популярності джинсів-бочок у центрі уваги знову опинилися моделі з широкими штанинами та вільною посадкою, про це розповіло видання Real Simple.

Для тих, хто звик до кльошу, такий фасон може здаватися складним. Однак стилісти запевняють, що мішкуваті джинси легко адаптувати і для повсякденних справ, і для офісу, і для вечері.

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Для спокійних вихідних

Найпростіший варіант — поєднати ирокі, вільні джинси із футболкою з принтом і коротким кардиганом. Варто звернути увагу саме на укорочену модель, адже вона врівноважує об’ємні джинси та додає фігурі форми.

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Завершити образ можна мінімалістичними кросівками. Вони мають легший вигляд за масивні моделі та не перевантажують силует.

Для прогулянки містом

Якщо хочеться трохи цікавішого поєднання, можна замінити звичні кросівки на шкіряні босоніжки з перемичкою, особливо якщо погода ще тепла.

До джинсів світлого відтінку додати об’ємний светр кремового кольору та шкіряну сумку через плече. Легка потертість джинсу зробить образ ще невимушенішим.

Для офісу

Широкі вільні джинси цілком можна носити на роботу, якщо дрескод це дозволяє. Для офісного образу краще обирати темний денім без потертостей та поєднувати його зі структурованими речами.

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Біла сорочка, шкіряний ремінь і гостроносі черевики створять зібраний образ. Витягнутий носок взуття, який визирає з-під широких штанин, візуально подовжує ноги та додає образу елегантності.

Для вечері

Щоб перетворити повсякденні джинси на вечірній образ, зробіть ставку на контраст. Темний джинс добре поєднується з обтислим шовковим топом або топом на тонких бретелях.

М’який та жіночний верх врівноважує розслаблений низ. Додайте туфлі з гострим носком, які створять додаткову висоту, та структуровану сумку. Саме такі деталі допомагають зробити образ продуманим і вишуканим.

Для ділового обіду

Якщо потрібно мати офіційніший вигляд, варто обирати джинси, які максимально нагадують класичні штани. Найкраще підійде чистий денім середнього відтінку без потертостей.

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Поєднайте його з шовковою блузою кольору айворі, нюдовим жакетом і чорними шкіряними лоферами. Такий комплект матиме достатньо елегантний вигляд для ділової зустрічі, але водночас залишатиметься актуальним.

Головний секрет широких джинс — баланс. Чим ширші джинси, тим більше структури варто додати зверху чи в аксесуарах. Короткий кардиган, чітка сорочка, приталений топ, жакет чи елегантне взуття допоможуть зробити вільний джинс стильним, а не недбалим.

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