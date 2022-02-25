Росія обстріляла дитсадок в Охтирці: померла одна дитина

Одна дитина - у важкому стані.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами дитячого садка в Охтирці одна дитина померла.

Про це написав у своєму Телеграмі радник голови МВС Антон Геращенко.

"В Охтирці померла дитина, поранена в обстріляному окупантами дитсадку. Другий малюк у лікарні у тяжкому стані", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Охтирці Сумської області російські військові обстріляли житловий масив Ураганами. Снаряди потрапили до бомбосховища та дитячого садка.