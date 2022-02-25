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Росія обстріляла дитсадок в Охтирці: померла одна дитина

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Одна дитина - у важкому стані. 

Внаслідок обстрілу російськими окупантами дитячого садка в Охтирці одна дитина померла.

Про це написав у своєму Телеграмі радник голови МВС Антон Геращенко.

"В Охтирці померла дитина, поранена в обстріляному окупантами дитсадку. Другий малюк у лікарні у тяжкому стані", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Охтирці Сумської області російські військові обстріляли житловий масив  Ураганами. Снаряди потрапили до бомбосховища та дитячого садка.

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